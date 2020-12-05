Россиянка притворилась богатой жительницей Рублевки и обманула людей на миллионы

Россиянка ежемесячно зарабатывала до четырех миллионов рублей, притворяясь богатой жительницей Рублевки и обманывая курьеров различных компаний. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Приезжая из Смоленска Анна Шейко, прикидываясь богатой женщиной, обманывала людей. Впервые информация о ней появилась несколько лет назад на специализированном форуме. Владелец интернет-магазина по продаже техники рассказал, что женщина заказала у него iPhoneX в максимальной комплектации и планшет с наушниками. Анна встретила курьера в дорогом коттедже и оплатила товары онлайн-переводом. Однако деньги так и не поступили на счет магазина. В качестве доказательства мошенница предоставила скриншоты. Ничего не подозревающий курьер ушел и оставил товар. Оплата так и не прошла, женщина заверяла магазин, что в банке произошла ошибка, а потом и вовсе заявила, что ничего платить не будет.

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Владелец магазина рассказал о произошедшем в интернете. Оказалось, что он был не единственным, кого обманула Шейко, ее жертвами стали десятки людей. Потерпевшие обратились в полицию, предоставив аудиозаписи разговоров, фото и видео. Выяснилось, что банк заблокировал карту женщины и действительно находившуюся на ней некую сумму никуда не переводил. Мошенница эти пользовалась и показывала людям скриншоты о якобы свершившейся операции. Таким образом она зарабатывала на люксовой косметике, брендовой одежде, мебели, часах.

Как рассказали изданию в пресс-службе Пресненского суда, по ряду преступлений Шейко освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. Суд признал ее виновной по статьям «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» и «Мошенничество при получении выплат» и приговорил к 3,5 годам условно с испытательным сроком на четыре года. Наказание станет реальным, если Шейко поймают еще раз на аферах.

Ранее банк ВТБ зафиксировал попытки хищения у россиян денежных средств «коммунальными» мошенниками. Они уведомляют граждан о якобы сформировавшемся у них долге за услуги ЖКХ и просят оплатить онлайн поддельные квитанции. Новая схема мошенничества появилась в условиях пандемии: траты на коммунальные услуги резко возросли из-за того, что люди оставались дома в период самоизоляции. Некоторые стали работать удаленно, поэтому у многих, действительно, возникли задолженности. Этим и пользуются аферисты.