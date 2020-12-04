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Россиян предупредили о новой схеме финансового мошенничества

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Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Банк ВТБ зафиксировал попытки хищения у россиян денежных средств «коммунальными» мошенниками. Они уведомляют граждан о якобы сформировавшемся у них долге за услуги ЖКХ и просят оплатить онлайн поддельные квитанции. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

Как отмечают эксперты, новая схема мошенничества появилась в условиях пандемии: траты на коммунальные услуги резко возросли из-за того, что люди оставались дома в период самоизоляции. Некоторые стали работать удаленно, поэтому у многих, действительно, возникли задолженности. Этим и пользуются аферисты. Они направляют россиянам сообщения с требованием оплатить возникшие долги по ЖКХ и ссылкой для проведения транзакции. Сумма взыскания в среднем составляет 10-20 тысяч рублей.

В случае, если клиент игнорирует сообщения, мошенник звонит ему, представляясь сотрудником управляющей компании. Далее гражданину предлагается назвать способ оплаты услуг ЖКЖ и реквизиты карты, по которой проходил платеж, — чтобы удостовериться в отсутствии задолженности. Затем — совершить «тестовую транзакцию для проверки», в ходе которой мошенникам нужно сообщить код из направленного на телефон СМС. «Если клиенты вводят реквизиты своих карт по направленным фейковым ссылкам, то становятся жертвами мошенников, — предупреждают в банке. — То же самое происходит при передаче своих данных во время телефонных звонков лжесотрудников управляющих компаний. Важно помнить, что информация о задолженности по ЖКХ всегда доступна гражданам в личном кабинете на сайте поставщиков коммунальных услуг».

Ранее сообщалось, что треть россиян в период пандемии коронавируса перестали платить за жилищно-коммунальные услуги. Как выяснили аналитики, в июне 2020-го число оплат коммунальных услуг снизилось на 31 процент по сравнению с показателем на начало года. В марте-апреле снижение составляло 12 процентов, в мае — 24 процента.

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