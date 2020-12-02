Женщина разбогатела и приняла уведомление об этом за мошенничество

Жительница австралийского города Буллабурра, штат Новый Южный Уэльс, выиграла в лотерею и приняла электронные письма с уведомлениями об этом за мошеннические. Об этом сообщает издание UPI.

Австралийка купила онлайн лотерейный билет к розыгрышу 20 ноября. Она сорвала джекпот в 150 тысяч австралийских долларов (8,4 миллиона рублей) и получала по электронной почте письма с уведомлением о выигрыше.

«Я думала, что это спам от мошенников, поэтому стирала их», — рассказала она.

Женщина не подозревала о том, что разбогатела, пока не получила письмо по почте. Тогда она решила проверить свой онлайн-аккаунт. «Я с удивлением отметила, что осталась совершенно спокойной, когда увидела сообщение о выигрыше на своем телефоне», — сообщила победительница.

Теперь австралийка и ее муж планируют, как потратить призовые деньги. «Мы отложим большую часть из них на пенсию. Я также хотела бы обновить ванную комнату и кухню», — призналась она.

Ранее сообщалось, что житель канадского города Понока в провинции Альберта сорвал джекпот в лотерею, но не знал об этом полтора месяца. Он отнес целую стопку непроверенных билетов в магазин и обнаружил, что разбогател.