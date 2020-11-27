Мужчина разбогател на 4,4 миллиона рублей и узнал об этом через полтора месяца

Житель канадского города Понока в провинции Альберта сорвал джекпот в лотерею, но не знал об этом полтора месяца. Его историей поделилось издание UPI.

Стэн Монкмен (Stan Monkman) купил лотерейный билет в конце августа. Розыгрыш прошел 1 сентября, но канадец не проверил выпавшие числа.

В ноябре Монкмен отнес целую стопку непроверенных билетов в магазин и обнаружил, что разбогател. Он выиграл 76,9 тысячи канадских долларов (4,4 миллиона рублей).

«Я был немного удивлен», — отметил мужчина. Часть денег он планирует потратить на обустройство своего дома. Также он собирается поделиться выигрышем с детьми.

Ранее сообщалось, что жительница канадского муниципалитета Делта в провинции Британская Колумбия убралась на кухне и обнаружила под радиоприемником лотерейные билеты, которые принесли ей крупный выигрыш. «Это невероятно, мне пришлось ущипнуть себя, чтобы поверить», — призналась победительница.