Женщина убралась на кухне и узнала о своем богатстве

Жительница канадского муниципалитета Делта в провинции Британская Колумбия убралась на кухне и обнаружила под радиоприемником лотерейные билеты, которые принесли ей крупный выигрыш. Об этом сообщает издание UPI.

Кэролин Бауэр (Carolyn Bauer) не знала о своем богатстве до тех пор, пока не начала уборку на кухне и не нашла под радиоприемником три забытых лотерейных билета.

Кэролин проверила билеты и выяснила, что в результате прошедшего 7 октября розыгрыша один из них принес ей джекпот в размере 45 тысяч канадских долларов (2,6 миллиона рублей).

Два других тоже оказались выигрышными: один дал ей право бесплатно сыграть еще раз, а другой принес один канадский доллар (58 рублей).

«Это невероятно, мне пришлось ущипнуть себя, чтобы поверить», — призналась победительница.

Ранее сообщалось, что жительница пригорода австралийского Сити-Лейк-Маккуори Эджворт, штат Новый Южный Уэльс, обнаружила, что выигрышный лотерейный билет долгое время висел на ее холодильнике. Не знавшая об этом, женщина проверила его только спустя шесть месяцев после розыгрыша.