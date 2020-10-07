Мужчина месяц носил в кошельке богатство и не знал об этом

Житель американского города Портленд, штат Орегон, на месяц забыл в кошельке выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщает издание The News Tribune.

Кристофер Сарджент (Christopher Sargent) и его жена регулярно играют в лотерею. 24 августа американец приобрел лотерейный билет, положил его в кошелек и забыл про него.

Сарджент вспомнил о покупке через месяц и решил проверить, удалось ли ему выиграть. Оказалось, что он выиграл 5,7 миллиона долларов (446 миллионов рублей).

29 сентября победитель вместе с женой Габриэль (Gabrielle) поехал в штаб-квартиру лотереи в городе Сейлем, чтобы забрать приз. Они предпочли разбить джекпот на ежегодные выплаты в течение 30 лет. Таким образом, после уплаты налогов каждый из них будет получать по 64,6 тысячи долларов (5 миллионов рублей) в год.

Продавший билет магазин тоже получит бонус в 57 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что жительница ирландского графства Керри на неделю забыла в кошельке лотерейный билет, который оказался выигрышным. Она была поражена, когда обнаружила, что сорвала джекпот.