Ключ к богатству полгода висел на холодильнике не знавшей об этом женщины

Жительница пригорода австралийского Сити-Лейк-Маккуори Эджворт, штат Новый Южный Уэльс, обнаружила, что ключ к богатству полгода висел на ее холодильнике. Об этом сообщает сайт Mediacentre.

Австралийка рассказала, что ее семья время от времени участвует в лотерее, а затем проверяет все скопившиеся билеты за раз. В апреле она приобрела очередной билет и повесила его на холодильник.

В результате прошедшего 28 апреля розыгрыша купленный ею билет сорвал джекпот в 200 тысяч австралийских долларов (10,9 миллиона рублей). Не знавшая об этом женщина проверила его только спустя шесть месяцев.

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Победительница поделилась своим шоком с представителями лотереи и сказала, что не может поверить, что выигрышный билет все это время находился в ее доме.

Когда ее спросили, как она планирует потратить свое состояние, женщина озвучила одну идею. «Мы сделаем бассейн! В последнее время мы много говорили, что хотим бассейн, так как снова становится жарко», — заявила она.

Выигрышный билет был куплен в одном из магазинов Эджворта. Владельцы торговой точки Джо (Jo) и Кэт Аткинсон (Kaite Atkinson) рассказали, что все это время гадали, кто может быть победителем. «Мы спрашивали всех, есть ли у них дома непроверенные билеты, поэтому рады узнать, что победитель нашелся. Мы надеемся, что он порадуется своей победе!» — сказали они.

Ранее сообщалось, что житель американского города Портленд, штат Орегон, на месяц забыл в кошельке выигрышный лотерейный билет. Когда мужчина вспомнил про билет и решил проверить, то оказалось, что он сорвал джекпот.