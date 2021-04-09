Клава Кока предложила платить копиями денег выступающим под фонограмму артистам

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) предложила платить копиями денег артистам, которые выступают под фонограмму. Об этом исполнительница высказалась в Instagram.

Она опубликовала сторис, в котором рассказала фанатам о том, как с сорванным голосом выступала на одном из последних концертов. Певица заявила в ролике, что никогда не пела под фонограмму и не собирается.

Высокова также спросила у подписчиков, как они относятся к выступлениям под фонограмму. Вместе с этим она высказала собственное мнение: «Часто смотрю лайвы ребят разных, и это прям фейспалм. Мне кажется, что люди, которые выступают под фонограмму, должны брать не деньги, а копии денег. И лучше вообще не петь».

Ранее в Псковской области начались проверки после концерта Клавы Коки и Niletto. Причиной внимания к мероприятию со стороны властей стало отсутствие социальной дистанции и защитных масок.