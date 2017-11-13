Отчаяние стрелявшего в отеле у Кремля Джабраилова оказалось действием кокаина

Бывший сенатор от Чечни, бизнесмен Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в московской гостинице Four Seasons рядом с Кремлем, в момент инцидента находился под воздействием кокаина. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

«На следующий день после задержания полицейские сопроводили Умара Джабраилова в Московский научно-практический центр наркологии, где проведенный анализ мочи подозреваемого показал наличие в ней кокаина и его метаболита — 90–95 процентов принятой дозы этого наркотика выводится из организма в течение двух-трех дней как раз в виде неизменного кокаина и его производных», — говорится в сообщении.

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26 октября Тверской суд Москвы признал Джабраилова виновным по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ») и назначил ему штраф в четыре тысячи рублей.

Ранее в тот же день источник в правоохранительных органах сообщал, что Джабраилов полностью признал вину, а уголовное дело, возбужденное по статье «Хулиганство», направлено в Тверской районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Инцидент в столичном отеле Four Seasons напротив Кремля произошел вечером 29 августа. В полицию поступило сообщение о нарушении одним из постояльцев правил проживания. Прибывшие сотрудники задержали Джабраилова, дважды выстрелившего в потолок отеля. Позднее его отпустили под подписку о невыезде.

Бизнесмен после произошедшего признался, что сожалеет о содеянном, и принес извинения. Он рассказал, что стрельбу начал «от отчаяния». По словам Джабраилова, он ни в кого стрелять не собирался, а пистолет при себе имел для самообороны.



