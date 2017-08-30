Пострелявший в отеле бизнесмен Джабраилов отпущен под подписку о невыезде

Бизнесмен Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в столичной гостинице Four Seasons, отпущен под подписку о невыезде. Об этом в среду, 30 августа, Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Против предпринимателя возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее Mash в своем Telegram-канале уточнял, что стрельбу вызвала уборщица: якобы она вместо официанта принесла Джабраилову ужин, что возмутило его.

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Сообщение о стрельбе в гостинице поступило в полицию вечером 29 августа. Прибывшие на место стражи порядка задержали одного из постояльцев, который оказался бизнесменом Джабраиловым. Отмечалось, что у него был при себе наградной пистолет. В ходе произошедшего никто не пострадал.

Джабраилов — меценат, председатель попечительского совета Московского музея современного искусства и почетный академик Российской академии художеств.