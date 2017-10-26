Бизнесмен Джабраилов признался в стрельбе в отеле рядом с Кремлем

Бывшего сенатора Умара Джабраилова будут судить за стрельбу в отеле в центре Москвы. Об этом в четверг, 26 октября, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.

По данным собеседника агентства, обвиняемый в хулиганстве Джабраилов полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд столицы для рассмотрения по существу.

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Инцидент в столичном отеле Four Seasons напротив Кремля произошел вечером 29 августа. В полицию поступило сообщение о нарушении одним из постояльцев правил проживания. Прибывшие сотрудники задержали Джабраилова, дважды выстрелившего в потолок отеля. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Позже бизнесмен признался, что сожалеет о содеянном и принес извинения за нарушенный общественный порядок. Он рассказал, что стрельба в номере связана с состоянием его нервной системы, переживаниями и состоянием нервного срыва.

По словам Джабраилова, он ни в кого стрелять не собирался, а пистолет при себе имел для самообороны. В столичном МВД отметили, что в ходе произошедшего никто не пострадал. Бизнесмен был отпущен под подписку о невыезде.

