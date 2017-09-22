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Джабраилову назначили психиатрическую экспертизу в связи со стрельбой в отеле

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Умар Джабраилов
Умар Джабраилов

Бывший сенатор от Чечни, бизнесмен Умар Джабраилов пройдет психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о хулиганстве, возбужденного после устроенной им стрельбы в отеле Four Seasons в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователи назначили Умару Джабраилову проведение психиатрической экспертизы», — сказал он. Адвокат бизнесмена Александр Карабанов отказался от комментариев.

Изъятый у Джабраилова пистолет был отправлен на баллистическую экспертизу. По делу также назначена трасологическая экспертиза, проведено обследование на наличие алкоголя и наркотиков в крови бизнесмена. Ее результаты пока неизвестны.

4 сентября в эфире телеканала «Россия 24» Джабраилов принес свои извинения за устроенный им инцидент.

Сразу после стрельбы он заявлял, что причина такого поведения связана с состоянием его нервной системы. Джабраилов отметил, что носит пистолет для самообороны и ни в кого стрелять не собирался, а выстрелы в потолок произвел от отчаяния.

Инцидент с участием бывшего сенатора произошел вечером 29 августа. Против предпринимателя возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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