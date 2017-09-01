ЕР приостановила членство Умара Джабраилова в партии после стрельбы в отеле

Членство бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова в партии «Единая Россия» временно приостановлено. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе единороссов.

«30 августа состоялся политсовет местного отделения "Единой России" района Арбат, на котором было принято решение приостановить членство Умара Джабраилова в партии в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела», — пояснил собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении чеченского бизнесмена было возбуждено 30 августа после ночного инцидента в московском отеле Four Seasons, где Джабраилов открыл стрельбу в потолок из наградного пистолета. В ходе произошедшего никто не пострадал. Предприниматель был задержан в качестве подозреваемого, а позже отпущен под подписку о невыезде.

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По одной из версий, причиной стрельбы стало недовольство качеством обслуживания. Джабраилов заказал еду в номер, однако тележку ему привез не официант, а уборщица, что вызвало у него возмущение.

В то же время источник в правоохранительных органах рассказал, что в номере бизнесмена был найден белый порошок неизвестного вещества, он отправлен на экспертизу. Сейчас полиция выясняет, был ли экс-сенатор в состоянии наркотического опьянения на момент задержания. Сам он объяснил выстрелы в потолок досадной оплошностью.

Умар Джабраилов родился в 1958 году в Грозном, в 1985-м окончил МГИМО, а в 1997 году стал президентом группы компаний «Плаза». В 2000 году он баллотировался в президенты России, но набрал меньше всего голосов среди 11 кандидатов. В 2004 году бизнесмен был избран в Совфед, но в 2009-м полномочия были досрочно прекращены по его собственному желанию.

В настоящее время Джабраилов — председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, вице-президент «Творческого Союза художников России», основатель и руководитель Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».