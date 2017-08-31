Джабраилов объяснил стрельбу в отеле проверкой оружия

Московский бизнесмен, бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в отеле Four seasons в центре столицы, объяснил выстрелы в потолок своей досадной оплошностью, пишет газета «Коммерсантъ».

По версии Джабраилова, отдыхая в своем номере, он решил проверить свой наградной пистолет, которым за несколько лет ни разу не воспользовался, а так как опыта обращения с оружием у него вообще не было, произвел несколько случайных выстрелов вверх.

Прибывшим на место происшествия полицейским Джабраилов, когда его задержали, предоставил разрешение на право хранения и ношения боевого пистолета Ярыгина, которым он был награжден приказом тогдашнего министра внутренних дел России Рашида Нургалиева.

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С места происшествия были изъяты стреляные гильзы, пули и цельные патроны, оставшиеся в магазине пистолета. Все они были направлены на экспертизу, которой предстоит установить, использовал ли Джабраилов боеприпасы, входящие в комплект наградного оружия, или иные. Экспертизу, который предстоит установить, находился ли Джабраилов в момент стрельбы в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, задержанный прошел. Результаты будут известны через несколько дней.

Инцидент произошел вечером 29 августа. В ходе произошедшего никто не пострадал. Ранее Mash в своем Telegram-канале сообщал, что стрельбу Джабраилова вызвала уборщица: якобы она вместо официанта принесла бизнесмену ужин, что возмутило его.

Против предпринимателя возбуждено уголовное дело о хулиганстве, он отпущен под подписку о невыезде.

Умар Джабраилов — меценат, председатель попечительского совета Московского музея современного искусства и почетный академик Российской академии художеств.

