Джабраилов списал инцидент со стрельбой на состояние нервной системы и контузию

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов выдвинул новую версию произошедшего в московском отеле Four Seasons. В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что стрельба, которую он устроил в гостиничном номере, связана с состоянием его нервной системы. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщает РИА Новости.

«Это связано с моей нервной системой, с моими переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта. К сожалению, произвел два выстрела в потолок», — посетовал бывший чиновник.

Кроме того, предприниматель отметил, что он — «человек контуженый». «Я участник боевых действий, я офицер запаса — в Чечне воевал когда-то во время режима КТО (контреррористической операции — прим. «Ленты.ру»). И, видимо, это сработало», — допустил он.

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Джабраилов добавил, что носит пистолет для самообороны, и ни в кого стрелять не собирался, а выстрелы в потолок произвел «от отчаяния». Он заверил, что готов понести наказание за содеянное, а также признался, что помимо наградного пистолета Ярыгина у него есть автомат Калашникова, подаренный самим конструктором.

Кроме того, бизнесмен опроверг информацию о том, что в его номере был найден некий белый порошок. «Ничего криминального не было, порошков не было, только, может быть, стиральный порошок, я не знаю», — сказал он.

31 августа Джабраилов назвал устроенную им стрельбу «досадной оплошностью». Бизнесмен утверждал, что отдыхая в номере, он решил проверить свой наградной пистолет, которым за несколько лет ни разу не воспользовался, а так как опыта обращения с оружием у него вообще не было, произвел несколько случайных выстрелов вверх.

Инцидент с участием бывшего сенатора произошел вечером 29 августа. В ходе произошедшего никто не пострадал. Изначально выдвигались версии о том, что мужчина устроил стрельбу из-за того, что его ужин вместо официанта принесла уборщица. Источник в правоохранительных органах рассказал, что в номере бизнесмена был найден белый порошок неизвестного вещества, он отправлен на экспертизу.

Против предпринимателя возбуждено уголовное дело о хулиганстве, он отпущен под подписку о невыезде. Кроме того, членство Джабраилова в партии «Единая Россия» временно приостановлено.