Бизнесмену Джабраилову преъявили обвинение в хулиганстве

Российскому бизнесмену Умару Джабраилову, устроившему 29 августа стрельбу в отеле Four Seasons рядом с Кремлем, предъявили обвинение в хулиганстве. Об этом в среду, 4 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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«Джабраилову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия")», — уточнил собеседник агентства. По данной статье бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы.

Как пояснил агентству другой источник, в ближайшее время Джабраилова снова ждет допрос, в ходе которого ему могут предъявить окончательное обвинение перед завершением следственных действий. По информации собеседника, расследование уголовного дела в отношении бизнесмена может быть завершено до ноября.

Адвокат Джабраилова Дмитрий Карабанов комментировать данную информацию отказался.

Сообщение о стрельбе в гостинице поступило в полицию вечером 29 августа. Прибывшие на место стражи порядка задержали одного из постояльцев, который оказался бизнесменом Джабраиловым. Отмечалось, что у него был при себе наградной пистолет. В ходе произошедшего никто не пострадал. Позже бизнесмен был отпущен под подписку о невыезде.