Стрелявший в отеле у Кремля Джабраилов пообещал брать оружие лишь в случае войны

Приговоренный к штрафу за стрельбу в московской гостинице бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов сообщил, что возьмется за оружие лишь в случае, «если придется защищать Родину». Об этом в среду, 22 ноября, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала Тверского суда столицы.

«Я ожидал условного срока, суд счел мое поведение менее опасным для нашего общества, чем предполагалось, и мне дали наказание в виде штрафа в полмиллиона рублей, который в ближайшее время будет выплачен. (...) Дальше буду жить красиво, плодотворно и уверенно», — сообщил Джабраилов после приговора.

Он также отметил, что уже выплатил отелю компенсацию за стрельбу. «Сумма небольшая, мелочь», — сказал бизнесмен.

Ранее сообщалось, что за стрельбу в отеле рядом с Кремлем Джабраилов по решению суда заплатит штраф в 500 тысяч рублей; у него также будет изъят пистолет.

Материалы по теме Ночной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве

13 ноября стало известно, что в момент стрельбы в отеле Джабраилов находился под воздействием кокаина. По данным издания «Коммерсантъ», это подтвердили анализы. В конце октября Тверской суд Москвы признал его виновным по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ») и назначил штраф в четыре тысячи рублей.

Инцидент в столичном отеле Four Seasons напротив Кремля произошел вечером 29 августа. В полицию поступило сообщение о нарушении одним из постояльцев правил проживания. Прибывшие сотрудники задержали Джабраилова, дважды выстрелившего в потолок отеля. Позднее его отпустили под подписку о невыезде.

Бизнесмен после произошедшего признался, что сожалеет о содеянном, и принес извинения. По словам Джабраилова, он ни в кого стрелять не собирался, а пистолет при себе имел для самообороны, но стрельбу начал «от отчаяния».

Умар Джабраилов — меценат, председатель попечительского совета Московского музея современного искусства и почетный академик Российской академии художеств.



