За стрельбу в отеле у Кремля Джабраилов заплатит штраф в полмиллиона рублей

За стрельбу в московской гостинице Four Seasons бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов заплатит штраф в 500 тысяч рублей; у него также будет изъят пистолет. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала Тверского суда столицы.

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Прокуратура просила для Джабраилова наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Защита обвиняемого в хулиганстве выступила против подобного наказания, указав, что Джабраилов — «меценат и публичный человек», и попросила приговорить его к штрафу. Сам бизнесмен признал вину в хулиганстве и раскаялся в содеянном.

В середине ноября стало известно, что в момент стрельбы в отеле Джабраилов находился под воздействием кокаина. По данным издания «Коммерсантъ», анализ мочи подозреваемого выявил наличие в ней наркотического вещества, 90-95 процентов принятой дозы которого выводится из организма в течение двух-трех дней. В конце октября Тверской суд Москвы признал Джабраилова виновным по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ») и назначил ему штраф в четыре тысячи рублей.

Инцидент в столичном отеле Four Seasons напротив Кремля произошел вечером 29 августа. В полицию поступило сообщение о нарушении одним из постояльцев правил проживания. Прибывшие сотрудники задержали Джабраилова, дважды выстрелившего в потолок отеля. Позднее его отпустили под подписку о невыезде.

Бизнесмен после произошедшего признался, что сожалеет о содеянном, и принес извинения. Он рассказал, что стрельбу начал «от отчаяния». По словам Джабраилова, он ни в кого стрелять не собирался, а пистолет при себе имел для самообороны.

Умар Джабраилов — меценат, председатель попечительского совета Московского музея современного искусства и почетный академик Российской академии художеств.