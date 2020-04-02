Бывший сенатор от Чечни, бизнесмен Умар Джабраилов попытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, Джабраилова госпитализировали из московского отеля с ранениями рук. Скорую помощь вызвал водитель бизнесмена. Сам пострадавший объяснил свой поступок медикам «шоковым состоянием».
В 2018 году Джабраилов был исключен из партии «Единая Россия» за устроенную годом ранее в московском отеле Four Seasons стрельбу в потолок из наградного пистолета. Тогда никто не пострадал, а политик и бизнесмен был оштрафован на 500 тысяч рублей.
Джабраилов был сенатором от Чечни в 2004-2009 годах, затем работал советником помощника президента. В 2000 году он участвовал в выборах президента России, но набрал 0,1 процента голосов.
С 2015 года возглавляет ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Главный актив Джабраилова — девелоперская компания «Аванти Стройгрупп», возводящая в том числе жилой комплекс «Зиларт» в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения