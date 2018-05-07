Пострелявший возле Кремля Джабраилов попросил вернуть ему пистолет

Бывший сенатор от Чечни и предприниматель Умар Джабраилов попросил вернуть ему наградной пистолет, изъятый по решению суда после стрельбы в элитном отеле в центре столицы, но позже передумал. Об этом в понедельник, 7 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 7 мая производство по ходатайству о разрешении судьбы вещественного доказательства по уголовному делу в отношении Джабраилова прекращено в связи с его отзывом», — отметили в пресс-службе.

1 февраля стало известно, что Джабраилов приобрел тир «Патриот» в районе Измайлово на востоке Москвы.

Бывший сенатор 29 августа 2017 года устроил стрельбу в гостинице Four Seasons напротив Кремля. Ему были предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. По некоторым данным, в момент стрельбы Джабраилов находился под воздействием кокаина. Позже он был приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

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