Врач оценила безопасность новогоднего шампанского с пеплом

Терапевт Шмелева: пепел в шампанском не представляет угрозы для здоровья

Врач-терапевт Яна Шмелева оценила опасность новогоднего ритуала, во время которого пишут желание на салфетке, сжигают ее над бокалом шампанского и выпивают напиток с пеплом. Ее цитирует NEWS.ru.

Шмелева отметила, что пепел, получающийся в результате сгорания бумаги, можно сравнить со средствами, которые используют для детоксикации при отравлениях. Врач заверила, что он абсолютно безопасен.

«Получившийся пепел сродни активированному углю и поэтому не представляет угрозы для здоровья», — заключила она.

Ранее британский нейрофармаколог Дэвид Натт назвал алкогольные напитки, усиливающие беспокойство. По мнению специалиста, самую сильную тревожность вызывают просекко, шампанское и другие игристые вина, так как в них содержатся газы, ускоряющие всасывание алкоголя в кровь.