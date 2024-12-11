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18:37, 11 декабря 2024Забота о себе

Врач оценила безопасность новогоднего шампанского с пеплом

Терапевт Шмелева: пепел в шампанском не представляет угрозы для здоровья
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sergii Sobolevskyi / Shutterstock / Fotodom  

Врач-терапевт Яна Шмелева оценила опасность новогоднего ритуала, во время которого пишут желание на салфетке, сжигают ее над бокалом шампанского и выпивают напиток с пеплом. Ее цитирует NEWS.ru.

Шмелева отметила, что пепел, получающийся в результате сгорания бумаги, можно сравнить со средствами, которые используют для детоксикации при отравлениях. Врач заверила, что он абсолютно безопасен.

«Получившийся пепел сродни активированному углю и поэтому не представляет угрозы для здоровья», — заключила она.

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