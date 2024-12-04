Назван противопоказанный тревожным людям алкогольный напиток

Нейрофармаколог Натт: шампанское и просекко повышают тревожность

Тревожным людям не рекомендуется пить игристые вина, уверен британский нейрофармаколог Дэвид Натт. Алкогольные напитки, усиливающие беспокойство, он назвал The Telegraph.

Натт рассказал, что тревожным людям противопоказан алкоголь, который вызывает быстрое опьянение, так как это запускает в мозге процесс нейроадаптации. Он пояснил, что этот механизм смягчает действие алкоголя, не дает человеку потерять контроль и уснуть, но вместе с этим повышает тревожность. Натт указал, что нейроадаптация может продолжаться даже после выведения алкоголя из организма. «Именно поэтому вы просыпаетесь рано утром с учащенным сердцебиением и чувством тревоги», — считает эксперт.

По мнению специалиста, самую сильную тревожность вызывают просекко, шампанское и другие игристые вина, так как в них содержатся газы, ускоряющие всасывание алкоголя в кровь. Также при тревожности Натт не рекомендовал крепкие напитки темных цветов, такие как виски или коньяк. Он объяснил, что в них содержатся сложные спирты, которые усиливают нейроадаптацию.

Ранее специалисты назвали опасные для печени объемы потребления алкоголя. Так, у мужчин проблемы со здоровьем возникнут при употреблении 5,6 литра пива в неделю в течение семи недель.