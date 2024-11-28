Названы опасные для печени объемы регулярного потребления алкоголя

Metro: 5,6 литра пива в неделю достаточно для развития болезней печени

Злоупотребление пивом может вызвать симптомы ранней стадии печеночной недостаточности. Опасные объемы потребления алкоголя назвало издание Metro.

В материале отмечается, что проблемы со здоровьем у мужчин может вызвать употребление 5,6 литра пива в неделю в течение семи недель. Для женщин этот объем меньше: 4,2 литра пива в неделю в течение семи дней.

Эксперты добавили, что даже «относительно ограниченное» пьянство может привести к нарушениям функции печени и потенциально — к развитию более тяжелых болезней этого органа: алкогольной жировой болезни печени, алкогольному гепатиту и необратимому циррозу.

Ранее эндокринолог Вероника Курова назвала висцеральный жир одной из главных причин развития сахарного диабета второго типа. По словам врача, при подобном типе ожирения жир накапливается вокруг печени, поджелудочной железы и кишечника.

