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14:36, 28 ноября 2024Забота о себе

Названы опасные для печени объемы регулярного потребления алкоголя

Metro: 5,6 литра пива в неделю достаточно для развития болезней печени
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Eeshan Garg / Unsplash

Злоупотребление пивом может вызвать симптомы ранней стадии печеночной недостаточности. Опасные объемы потребления алкоголя назвало издание Metro.

В материале отмечается, что проблемы со здоровьем у мужчин может вызвать употребление 5,6 литра пива в неделю в течение семи недель. Для женщин этот объем меньше: 4,2 литра пива в неделю в течение семи дней.

Эксперты добавили, что даже «относительно ограниченное» пьянство может привести к нарушениям функции печени и потенциально — к развитию более тяжелых болезней этого органа: алкогольной жировой болезни печени, алкогольному гепатиту и необратимому циррозу.

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