Россиян предупредили об опасности пропуска завтрака

Эндокринолог Вероника Курова предупредила, что пропуск завтрака вредит ЖКТ

Эндокринолог Вероника Курова рассказала, что пропуск завтрака вредит здоровью желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и фигуре. Об опасности отказа от утреннего приема пищи врач предупредила в своем Telegram-канале.

Врач рассказала, что утром пищеварительная система готова к принятию пищи, если же этого не происходит, желудок начинает раздражаться из-за уже выработанной соляной кислоты. Вследствие этого могут возникнуть проблемы с ЖКТ, например, развиться гастрит.

К тому же, если пропустить завтрак, энергию, полученную со следующим приемом пищи, организм превращает в жир — просто про запас, предупредила Курова. В связи с этим она посоветовала, если утром нет времени на полноценный прием пищи, хотя бы перекусывать бутербродом с сыром или парой ложек каши.

Если у человека нет привычки есть утром, ее стоит сформировать, так как завтракающие люди, по статистике, выглядят худее тех, кто пропускает этот прием пищи, отметила врач. Полноценный завтрак, по ее словам, должен состоять из длинных углеводов, питающих клетки энергией, белка и любимого напитка.

Ранее Курова назвала висцеральный жир одной из главных причин развития сахарного диабета второго типа. По словам врача, при подобном типе ожирения жир накапливается вокруг печени, поджелудочной железы и кишечника.