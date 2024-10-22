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20:21, 22 октября 2024Забота о себе

Эндокринолог назвала одну из главных причин сахарного диабета

Эндокринолог Курова: висцеральное ожирение часто предшествует диабету

Фото: Shutterstock / Fotodom

Висцеральное ожирение, при котором жир скапливается вокруг внутренних органов, часто предшествует сахарному диабету второго типа, рассказала эндокринолог Вероника Курова. Одну из главных причин развития болезни доктор назвала в своем Telegram-канале.

По словам Куровой, при висцеральном ожирении жир накапливается вокруг печени, поджелудочной железы и кишечника. «Именно этот тип ожирения чаще всего предшествует сахарному диабету второго типа!» — предупредила доктор.

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Врач отметила, что чаще всего причиной ожирения являются недостаточная физическая активность и неправильное питание. Доктор посоветовала людям с лишним весом для профилактики диабета придерживаться рационального здорового меню и регулярно заниматься физической активностью. Если же лишнего веса слишком много, необходимо обратиться за медицинской помощью для обследования и лечения, заключила эксперт.

Ранее эндокринолог Елена Островская назвала причины набора веса осенью. По ее словам, одной из них может быть дефицит серотонина.

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      Вера Владзиевская
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