Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:08, 18 октября 2024Забота о себе

Врач объяснила причины набора веса осенью

Эндокринолог Островская: человек набирает вес осенью из-за дефицита серотонина

Фото: i yunmai / Unsplash

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Елена Островская объяснила, почему осенью люди часто набирают вес. Свое мнение о причинах набора веса в межсезонье она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Островской, осенью из-за изменения температуры воздуха и сокращения светового для в организме вырабатывается меньше серотонина, вследствие чего развиваются апатия, сезонная хандра и подавленность. В результате, чтобы восполнить дефицит этого «гормона радости», человек непроизвольно начинает есть больше жирной и сладкой пищи, объяснила врач.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022
Компульсивное переедание: симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
Компульсивное переедание:симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
27 августа 2022

Кроме того, как отметила эндокринолог, в осенний период начинается учебный год — для родителей студентов и школьников это серьезный стресс. Из-за усталости меняется распорядок дня: не остается сил выйти на прогулку или сходить в спортзал.

Не всегда располагает к активному отдыху и переменчивая осенняя погода, продолжила Островская.

Если летом мы много времени проводим на свежем воздухе, гуляем, катаемся на велосипедах и роликах, то поздней осенью у большинства людей пропадает желание лишний раз выходить на улицу. Такое снижение уровня физической активности неизбежно приводит к набору веса

Елена Островская эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина, много лет терпевшая оскорбления из-за своего внешнего вида, похудела на 68 килограммов с помощью группы поддержки. Отмечается, что Эмма Макгэрри начала набирать вес после травмы колена, которую получила, когда готовилась вступить в ряды британских военно-воздушных сил.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      «Видим три разных варианта». Зеленский рассказал о сценариях развития конфликта на Украине после выборов в США

      Подлодка «Князь Пожарский» приступила к госиспытаниям

      Москвич запутался в штанах и вызвал на помощь спасателей

      Кавказский рододендрон повторно зацвел в Сочи

      В России озвучили свои сценарии развития конфликта на Украине после выборов в США

      Премьер Словакии раскрыл мнение ЕС по плану Зеленского

      Китай не удержал цены на жилье от обрушения

      Популярную актрису заподозрили в приеме «Оземпика» после выхода в свет в кожаном корсете

      Российские следователи возбудили дело после взрыва в Луганске

      Женщина нашла в камине кучу костей неизвестного происхождения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше