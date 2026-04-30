Новости спорта
22:47, 30 апреля 2026Спорт

Трамп разрешил сборной Ирана сыграть на ЧМ-2026

Владислав Уткин
Фото: Matt Rourke / AP

Президент США Дональд Трамп разрешил сборной Ирана сыграть на ЧМ-2026. Слова американского лидера приводит ТАСС.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана сыграет на чемпионате мира по футболу 2026 года. «Ну, раз Джанни так сказал, то я не против», — ответил на это Трамп.

До этого Паоло Дзамполли, спецпредставитель Трампа, предложил заменить команду Ирана не попавшей на мундиаль в третий раз подряд сборной Италии. Чиновник заявил, что некоторые из членов иранской делегации могут совершить противоправные действия на территории США.

Иран попал в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Два матча иранцев пройдут в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле. Турнир состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

    Последние новости

    В США выступили с обвинениями в адрес России

    Трамп заявил о победе над Ираном

    Названо вызывающее странное поведение бойцов ВСУ вещество

    Сафонова назвали героем на конгрессе ФИФА

    Вооруженные мужчины устроили драку в центре Москвы

    Трамп назвал виновного в продолжении конфликта на Украине

    Трамп засомневался в необходимости возобновлять удары по Ирану

    Лазерное оружие будут использовать для охраны госграницы России

    Трамп обвинил НАТО в «бардаке» на Украине

    В российском городе ввели комендантский час

    Все новости
