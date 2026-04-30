Президент США Дональд Трамп разрешил сборной Ирана сыграть на ЧМ-2026. Слова американского лидера приводит ТАСС.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана сыграет на чемпионате мира по футболу 2026 года. «Ну, раз Джанни так сказал, то я не против», — ответил на это Трамп.

До этого Паоло Дзамполли, спецпредставитель Трампа, предложил заменить команду Ирана не попавшей на мундиаль в третий раз подряд сборной Италии. Чиновник заявил, что некоторые из членов иранской делегации могут совершить противоправные действия на территории США.

Иран попал в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Два матча иранцев пройдут в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле. Турнир состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.