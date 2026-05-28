15:14, 28 мая 2026Путешествия

Турист попал на застолье к гостеприимному жителю Сочи и обокрал его на 170 тысяч рублей

Укравшему у сочинца 170 тысяч рублей туристу грозит до шести лет лишения свободы
Зарина Дзагоева
Фото: Ovchinnikova Irina / Shutterstock / Fotodom  

Отдыхавший в Сочи турист попал на застолье к гостеприимному местному жителю и обокрал его на 170 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Уточняется, что 25-летний мужчина прибыл в курортный город из соседней республики и познакомился с сочинцем. Последний пригласил туриста домой. В ходе общения приезжий подсмотрел пароль от мобильного банка местного жителя и перевел на свой счет все его деньги.

Затем отдыхающий скрылся. Правоохранители установили его личность и задержали вора на перроне железнодорожного вокзала в Сочи — он собирался уехать. Украденные средства турист потратил на увеселительные заведения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее другой турист, отдыхавший в Сочи, обзавелся новым приятелем, но вскоре поссорился с ним и украл его куртку с телефоном и паспортом. Инцидент произошел на Московской улице.

