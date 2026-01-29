Реклама

Отдыхавший в Сочи турист поссорился с приятелем, украл его куртку и попал на видео

Отдыхавший в Сочи турист украл у приятеля вещи на 24 тысячи рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Турист, отдыхавший в Сочи, обзавелся новым приятелем, но вскоре поссорился с ним и украл его куртку с телефоном и паспортом. Преступление попало на записи с камер видеонаблюдения, которые публикует Telegram-канал «Сочи №1».

Уточняется, что инцидент произошел на Московской улице. Сумма украденных вещей составила 24 тысячи рублей. Полиции удалось быстро найти подозреваемого, которым оказался 43-летний отдыхающий. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее немец украл из спа-салона в Таиланде пять тысяч рублей и тапочки. Когда турист пришел в салон снова, чтобы извиниться, его задержали.

