Отдыхавший в Сочи турист поссорился с приятелем, украл его куртку и попал на видео

Турист, отдыхавший в Сочи, обзавелся новым приятелем, но вскоре поссорился с ним и украл его куртку с телефоном и паспортом. Преступление попало на записи с камер видеонаблюдения, которые публикует Telegram-канал «Сочи №1».

Уточняется, что инцидент произошел на Московской улице. Сумма украденных вещей составила 24 тысячи рублей. Полиции удалось быстро найти подозреваемого, которым оказался 43-летний отдыхающий. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.

