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Более тысячи человек эвакуировали из зданий Третьяковки из-за угрозы взрыва

В Москве более тысячи человек эвакуировали из зданий Третьяковки из-за угрозы взрыва

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве более тысячи человек эвакуировали из зданий Третьяковской галереи, расположенных в Лаврушинском переулке и на Крымском валу, из-за угрозы взрыва. Об этом рассказал РИА Новости во вторник, 2 августа, сотрудник столичных экстренных служб.

Он отметил, что поступил сигнал о «минировании», сейчас представители оперативных служб проверяют все помещения Третьяковки.

В экстренных службах добавили, что среди эвакуированных присутствуют сотрудники и посетители галереи. На официальном сайте Третьяковки говорится, что здания галереи прекратили работу до 16:30 в связи с «анонимной угрозой».

В пресс-службу столичного главка МВД информация о происшествии в зданиях Третьяковской галереи не поступала, передает РБК.

Ранее неизвестные сообщали об угрозе взрыва в здании Ярославского вокзала в Москве. К месту для проверки выезжали кинологи, эвакуация граждан не проводилась.

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Анна Щербакова
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