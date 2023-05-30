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08:28, 30 мая 2023Россия

Подсчитано число атаковавших Москву дронов

Baza: около 25 беспилотников участвовали в утренней атаке на Москву

Фото: Telegram-канал «Подъем»

Около 25 беспилотных летательных аппаратов участвовали в атаке на Москву утром во вторник, 30 мая. Их число подсчитала Baza в Telegram-канале.

По информации издания, одну часть дронов удалось сбить системами противовоздушной обороны (ПВО) в Подмосковье, другая зацепилась за деревья и провода, так как летела на сверхмалой высоте.

Три беспилотника долетели до Москвы и врезались в жилы дома. Один из дронов нес взрывные устройства, которые не сдетонировали.

Дроны атаковали Москву утром во вторник, 30 мая. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате атаки дронов на городе оказались незначительно повреждены несколько зданий, никто серьезно не пострадал. В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что несколько дронов были сбиты на подлете к столице, сработала система противовоздушной обороны.

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    Анастасия Шейкина
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