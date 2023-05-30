Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:09, 30 мая 2023Россия

Появилось видео уничтожения беспилотника над Рублевкой

Shot опубликовал кадры уничтожения одного из беспилотников над Рублевкой
СюжетВзрыв в Москве

В сети появились кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата над Рублевкой. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как беспилотник загорается после уничтожения, слышен громкий звук.

Предварительно, всего над Рублевкой сбили пять беспилотников. Помимо этого, звуки взрывов также слышали жители Одинцово, Немчиновки и Барвихи. Беспилотники видели местные жители у Новой Риги.

30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате атаки дронов на городе оказались незначительно повреждены несколько зданий, никто серьезно не пострадал. В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что несколько дронов были сбиты на подлете к столице, сработала система противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости
    Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву
    В России предложили упростить продажу ювелирных изделий через маркетплейсы
    Собянин поручил выяснить обстоятельства атаки беспилотников на Москву
    Названы ухудшающие сексуальное здоровье и либидо факторы
    Подсчитано число атаковавших Москву дронов
    Стала известна реакция живущих в высотке москвичек на залетевший в окно дрон
    В ЛНР заявили о прибытии иностранных наемников ВСУ в Харьков
    Стало известно об отключении спутниковой навигации в Москве
    В Москве перекрыли движение по одной улице после сообщения о падении дрона
    Стали известны предварительные даты инаугурации Эрдогана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.