Появилось видео уничтожения беспилотника над Рублевкой

Shot опубликовал кадры уничтожения одного из беспилотников над Рублевкой

В сети появились кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата над Рублевкой. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как беспилотник загорается после уничтожения, слышен громкий звук.

Предварительно, всего над Рублевкой сбили пять беспилотников. Помимо этого, звуки взрывов также слышали жители Одинцово, Немчиновки и Барвихи. Беспилотники видели местные жители у Новой Риги.

30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате атаки дронов на городе оказались незначительно повреждены несколько зданий, никто серьезно не пострадал. В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что несколько дронов были сбиты на подлете к столице, сработала система противовоздушной обороны.