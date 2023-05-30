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08:03, 30 мая 2023Россия

Над Рублевкой сбили пять беспилотников

SHOT сообщил, что над Рублевкой в Подмосковье сбили пять беспилотников

Фото: Telegram-канал Shot

Пять беспилотников сбили над Рублевкой в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Также была опубликована видеозапись, на которой, предположительно, запечатлено уничтожение одного из дронов.

Ранее стало известно, что несколько беспилотных летательных аппаратов сбили над подмосковной Истрой. Также сообщалось о дронах, уничтоженных над Новой Ригой. Всего за утро в Московской области были сбиты более десяти беспилотников.

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    Константин Лысяков
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