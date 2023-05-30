Над Рублевкой сбили пять беспилотников

SHOT сообщил, что над Рублевкой в Подмосковье сбили пять беспилотников

Пять беспилотников сбили над Рублевкой в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Также была опубликована видеозапись, на которой, предположительно, запечатлено уничтожение одного из дронов.

Ранее стало известно, что несколько беспилотных летательных аппаратов сбили над подмосковной Истрой. Также сообщалось о дронах, уничтоженных над Новой Ригой. Всего за утро в Московской области были сбиты более десяти беспилотников.