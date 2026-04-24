01:31, 24 апреля 2026Мир

Трамп рассказал о работе над урегулированием украинского конфликта

Трамп: США продолжают работать над урегулированием конфликта на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США не оставляют попыток поспособствовать урегулированию конфликта на Украине и продолжают работу в этом направлении. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, его цитирует РИА Новости.

«Мы пытаемся его [конфликт] разрешить», — кратко сказал президент, комментируя усилия по урегулированию. Он также назвал экстраординарной сохраняющуюся между Москвой и Киевом вражду.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия готова принять американских переговорщиков «хоть завтра».

