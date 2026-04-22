Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:52, 22 апреля 2026

Песков заявил о готовности принять американских переговорщиков хоть завтра

Песков: Россия готова принять американских переговорщиков «хоть завтра»
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков. Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу заявил, что Россия готова принять американских переговорщиков «хоть завтра». Об этом сообщает ТАСС.

«Эта встреча может состояться хоть завтра. Мы всегда рады видеть здесь наших американских друзей», — сказал Песков в ответ на вопрос, может ли встреча с представителями Соединенных Штатов состояться до конца недели.

Ранее сообщалось, что представители США «все еще ждут достаточного прогресса» в переговорах, чтобы оправдать их возможную поездку в Киев, о которой ранее сообщали украинские власти.

В свою очередь, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США по вопросу урегулирования конфликта пока не ведутся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok