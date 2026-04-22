Песков заявил о готовности принять американских переговорщиков хоть завтра

Песков: Россия готова принять американских переговорщиков «хоть завтра»

Представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу заявил, что Россия готова принять американских переговорщиков «хоть завтра». Об этом сообщает ТАСС.

«Эта встреча может состояться хоть завтра. Мы всегда рады видеть здесь наших американских друзей», — сказал Песков в ответ на вопрос, может ли встреча с представителями Соединенных Штатов состояться до конца недели.

Ранее сообщалось, что представители США «все еще ждут достаточного прогресса» в переговорах, чтобы оправдать их возможную поездку в Киев, о которой ранее сообщали украинские власти.

В свою очередь, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США по вопросу урегулирования конфликта пока не ведутся.