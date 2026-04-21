Уиткофф и Кушнер захотели вновь посетить Россию

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:42, 21 апреля 2026Мир

NYT: Уиткофф и Кушнер намерены совершить еще один визит в Россию
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф. Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены совершить еще один визит в Россию для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что американцы (...) намерены совершить еще один визит в Россию», — говорится в публикации.

Отмечается, что представители США «все еще ждут достаточного прогресса» в переговорах, чтобы оправдать их возможную поездку в Киев, о которой ранее сообщали украинские власти.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Вашингтон намерен возобновить переговоры по украинскому урегулированию. По его словам, для этого американская делегация во главе с Уиткоффом и Кушнером собирается приехать в Киев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok