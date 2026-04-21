Уиткофф и Кушнер захотели вновь посетить Россию

NYT: Уиткофф и Кушнер намерены совершить еще один визит в Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены совершить еще один визит в Россию для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что американцы (...) намерены совершить еще один визит в Россию», — говорится в публикации.

Отмечается, что представители США «все еще ждут достаточного прогресса» в переговорах, чтобы оправдать их возможную поездку в Киев, о которой ранее сообщали украинские власти.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Вашингтон намерен возобновить переговоры по украинскому урегулированию. По его словам, для этого американская делегация во главе с Уиткоффом и Кушнером собирается приехать в Киев.