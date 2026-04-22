США разделили страны НАТО на хорошие и плохие

Politico: Администрация Трампа составила список хороших и плохих стран НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа разделила страны НАТО на «хорошие» и «плохие» в зависимости от их вклада в деятельность альянса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Белый дом составил нечто вроде списка "хороших и плохих" стран НАТО, пока администрация Трампа ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну против Ирана», — сказано в публикации.

Как утверждается, документ был разработан американскими чиновниками в рамках подготовки к встрече Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В его основу легла инициатива шефа Пентагона Пита Хегсета, предложившего поощрять союзников, которые «проявляют инициативу», и, напротив, наказывать страны альянса, не выполняющие свои обязательства по коллективной обороне.

Ранее Трамп заявил, что испытывает отвращение к НАТО из-за недостаточной поддержки со стороны союзников в ходе военной операции против Ирана. Он подчеркнул, что «безусловно» рассматривает возможность выхода США из альянса.