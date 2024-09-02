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19:45, 2 сентября 2024Интернет и СМИ

Известную телеведущую ограбили на отдыхе

Британскую телеведущую Дженни Фалконер ограбили на отдыхе в Испании

Фото: Cat Morley / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Известную британскую телеведущую Дженни Фалконер, ее близких и друзей ограбили на отдыхе в Испании. Об этом телезвезда рассказала изданию The Mirror.

Фалконер, ее муж, 12-летняя дочь и друзья семьи отдыхали в Марбелье. Когда они спали, грабители ворвались в арендуемую ими виллу и забрали некоторые ценные вещи. По словам телеведущей, у них украли в том числе часы и ожерелье.

«Один из наших друзей проснулся и спугнул их», — рассказала Фалконер. Она добавила, что в тот момент, когда грабители заявились на их виллу, там находилось много детей. «Все могло быть намного хуже», — сочла ведущая. Она призналась, что произошедшее сильно ее встревожило.

Как отмечает издание, незадолго до этого в Марбелье ограбили британскую актрису Жаклин Джосса. Грабители также ворвались на арендованную виллу.

Ранее шотландская телеведущая Гейл Портер рассказала, как стала банкротом и начала жить на улице. Она заявила, что влезла в долги из-за кредитов с высокой процентной ставкой, вследствие чего лишилась дома.

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      Маргарита Щигарева
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