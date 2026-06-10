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19:15, 10 июня 2026Интернет и СМИ

17-летний стример заперся в чулане на два месяца и встревожил пользователей сети

17-летний стример pancake_bii заперся в чулане на два месяца
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: pancake_bii / Twitch

17-летний стример под ником pancake_bii запустил на платформе Twitch прямую трансляцию из чулана: он пообещал провести взаперти два месяца. Его челлендж не на шутку встревожил пользователей сети: они опасаются, что из-за длительного нахождения в закрытом помещении у него могут возникнуть проблемы со здоровьем, передает портал Sportskeeda.

Отмечается, что стример находится в чулане уже больше недели. За его эфиром следят десятки зрителей.

Во время трансляции pancake_bii выполняет различные задания за донаты. Так, например, за пять долларов (около 359 рублей) он готов сделать пять отжиманий, а за десять долларов (718 рублей) — десять подтягиваний. 20 долларов (1,4 тысячи рублей) зрители платят за то, чтобы он на полчаса надел смирительную рубашку.

Эфир pancake_bii вызвал бурные обсуждения на портале Reddit. «Такой контент следует помечать как неприемлемый и блокировать», «Очень грустно, что он тратит на это свою молодость», «Я смотрел этот стрим. У него точно нервный срыв», «Он, скорее всего, жульничает, но разве это не опасно для его зрения? Я слышал, что для здоровья глаз обязательно нужно большое пространство», — написали пользователи.

Ранее сообщалось, что стример ERBY провел несколько дней в собачьей клетке ради донатов от зрителей. В результате его аккаунт на Twitch на время заблокировали за «действия, направленные на причинение вреда самому себе».

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