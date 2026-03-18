10:49, 18 марта 2026Интернет и СМИ

Стример провел несколько дней в собачьей клетке ради денег

На Twitch заблокировали аккаунт стримера ERBY, который вел трансляцию из клетки
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Кадр: @Grindbhoy

Видеоплатформа Twitch временно заблокировала аккаунт стримера ERBY, который провел несколько дней в собачьей клетке ради донатов (пожертвований) от пользователей. Об этом сообщает портал Dexerto.

ERBY начал вести трансляцию в середине марта. Во время прямого эфира стример заявил, что будет находиться в собачьей клетке до тех пор, пока зрители не перестанут присылать ему деньги. Если пользователи хотели продлить его пребывание в ней на час, то они должны были отправить ему десять долларов (примерно 820 рублей).

За пять долларов (410 рублей) ERBY обещал написать у себя на теле имя пользователя, отправившего ему донат, а за три доллара (240 рублей) — выключить свет в комнате на три минуты.

Отмечается, что за три дня ERBY смог заработать 1,5 тысячи долларов (123 тысячи рублей), после чего его аккаунт был на время заблокирован на Twitch за «действия, направленные на причинение вреда самому себе». Спустя сутки его страница вновь стала доступна.

Ранее сообщалось, что 23-летний американский стример ItsJJx получил ранение в голову во время прямого эфира. Он сидел в машине и общался с друзьями, когда автомобиль внезапно начали обстреливать.

