23-летнему стримеру выстрелили в голову во время прямого эфира

Американский стример ItsJJx получил ранение в голову во время прямого эфира

23-летний американский стример ItsJJx получил ранение в голову во время прямого эфира. Видео момента нападения было опубликовано в соцсети X.

ItsJJx вместе с другим стримером Konvy и еще одним знакомым вел трансляцию на платформе Kick. Они сидели в машине и общались, когда внезапно их начали обстреливать. Все трое пригнулись, после чего прямой эфир прервался.

Как сообщает портал Dexerto, в результате нападения пострадал ItsJJx: пуля попала в голову. Стримера доставили в больницу. Его друзья не пострадали. Полиция расследует произошедшее.

Ранее сообщалось, что стример из США Брейден Питерс, известный под ником Clavicular, переехал мужчину на машине во время прямого эфира на Kick. После случившегося его аккаунт на платформе заблокировали.