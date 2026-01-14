Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:39, 14 января 2026Интернет и СМИ

23-летнему стримеру выстрелили в голову во время прямого эфира

Американский стример ItsJJx получил ранение в голову во время прямого эфира
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

23-летний американский стример ItsJJx получил ранение в голову во время прямого эфира. Видео момента нападения было опубликовано в соцсети X.

ItsJJx вместе с другим стримером Konvy и еще одним знакомым вел трансляцию на платформе Kick. Они сидели в машине и общались, когда внезапно их начали обстреливать. Все трое пригнулись, после чего прямой эфир прервался.

Как сообщает портал Dexerto, в результате нападения пострадал ItsJJx: пуля попала в голову. Стримера доставили в больницу. Его друзья не пострадали. Полиция расследует произошедшее.

Ранее сообщалось, что стример из США Брейден Питерс, известный под ником Clavicular, переехал мужчину на машине во время прямого эфира на Kick. После случившегося его аккаунт на платформе заблокировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США приостановят выдачу виз россиянам

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Нейросети помешали поймать беглых обезьян

    12-летний лыжник был заживо погребен под снежной лавиной в Европе и не выжил

    В России у школьницы начала отслаиваться кожа по всему телу после приема одного препарата

    Возмутившая россиян откровенными фото активистка ЛДПР ответила на критику

    В российском селе из-за влаги и помета рухнула крыша здания

    Турист отправился к замерзшему водопаду в Европе, упал и не выжил

    В Сети раскритиковали первую в мире куклу Barbie с аутизмом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok