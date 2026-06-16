Туристка описала быт в древнем городе Египта фразой «открыл дверь, выставил жопу, покакал»

Российская тревел-блогерша побывала в древнем городе Египта и описала быт местных жителей фразой «открыл дверь, выставил жопу, покакал». Об этом она рассказала на своей странице в @oksanabooka в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике автор поделилась подробностями о поездке в Александрию — туристка была шокирована грязью и вонью на улицах города. Она пожаловалась, что местный житель испражнился прямо у дома. Более того, под окнами зданий лежат кучи мусора, в переулках организованы свалки, а у дорог можно заметить мертвых животных.

«Для меня запах Александрии — это запах помойного ведра», — заключила россиянка.

Ранее другая российская тревел-блогерша Ася назвала три страны с самыми неприятными, на ее взгляд, местными жителями. На первом месте в антирейтинге оказался Египет.