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17:31, 9 июля 2025Из жизни

Собачий лай спас 67 человек от оползня

В Индии собака спасла деревню от оползня
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: NDTV

В штате Химачал-Прадеш, Индия, собака помогла жителям деревни Сияти эвакуироваться, до того как их дома разрушил оползень. Об этом сообщает NDTV.

Как рассказывает хозяин собаки Нарендра, он услышал лай в ночь с 30 июня на 1 июня. Шел дождь, пес не прекращал лаять, а потом и вовсе завыл. Нарендра поднялся к нему на второй этаж и увидел на стене большую трещину: из нее текла вода. Мужчина посчитал это предзнаменованием оползня и стал обходить все дома в Сияти, будить жителей и просить их бежать в укрытие.

Вскоре оползень и правда обрушился на деревню. Действия Нарендра спасли 67 человек. После бедствия на месте остались лишь четыре-пять домов. Выжившие укрылись в храме Найна Деви. Им помогают жители соседних деревень и государство.

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