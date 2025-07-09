Собачий лай спас 67 человек от оползня

В Индии собака спасла деревню от оползня

В штате Химачал-Прадеш, Индия, собака помогла жителям деревни Сияти эвакуироваться, до того как их дома разрушил оползень. Об этом сообщает NDTV.

Как рассказывает хозяин собаки Нарендра, он услышал лай в ночь с 30 июня на 1 июня. Шел дождь, пес не прекращал лаять, а потом и вовсе завыл. Нарендра поднялся к нему на второй этаж и увидел на стене большую трещину: из нее текла вода. Мужчина посчитал это предзнаменованием оползня и стал обходить все дома в Сияти, будить жителей и просить их бежать в укрытие.

Вскоре оползень и правда обрушился на деревню. Действия Нарендра спасли 67 человек. После бедствия на месте остались лишь четыре-пять домов. Выжившие укрылись в храме Найна Деви. Им помогают жители соседних деревень и государство.

Оползни в штате Химачал-Прадеш вызваны идущими муссонными дождями. Они начались 20 июня и уже унесли жизни 78 жителей штата.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии спасатели нашли мужчину, провалившегося в расщелину ледника, благодаря его маленькой собаке. Она помогла найти хозяина, который застрял на глубине восьми метров.

