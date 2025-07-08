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17:12, 8 июля 2025Из жизни

Маленькая чихуахуа спасла провалившегося в расщелину в горах мужчину

В Швейцарии чихуахуа помогла спасти мужчину, застрявшего в леднике
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Cruz Caballero / Unsplash

В Швейцарии спасатели нашли мужчину, провалившегося в расщелину ледника, благодаря его маленькой собаке. Об этом сообщает CBS News.

Мужчина, имя которого не раскрывается, гулял по леднику Фи со своей чихуахуа. Вдруг он наступил на сугроб и упал в скрытую снегом расщелину. Он тщетно пытался выбраться и застрял на глубине восьми метров. Тогда мужчина использовал любительскую рацию. Ее сигнал поймал человек, прогуливавшийся неподалеку, и позвал на помощь спасателей.

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Во второй половине дня спасатели добрались до ледника на вертолете, однако столкнулись с большой проблемой. Они никак не могли найти расположение мужчины. В этом им помогла чихуахуа. Спасатели заметили, что та сидит на одном месте и не двигается. Подойдя ближе, они увидели расщелину и спасли из нее мужчину. Они назвали собаку настоящим героем.

Ранее сообщалось, что в городе Кенневик, США, пара спаслась из пожара благодаря домашней собаке по кличке Уиллоу. Он разбудил их, когда огонь уже охватил лестницу, ведущую на улицу.

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