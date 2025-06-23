Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:39, 23 июня 2025Из жизни

Собака спасла хозяев из пожара

В США собака спасла спящих хозяев от огня
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kennewick Police Department

В городе Кенневик, США, пара спаслась из пожара благодаря домашней собаке по кличке Уиллоу. Об этом сообщает Tri-City Herald.

Изабо Пирстон и ее бойфренд Элайджа Джексон мирно спали в квартире, как вдруг их разбудил лай Уиллоу. Сначала хозяева не заметили ничего необычного, но затем выглянули за дверь и увидели пламя. Огонь мешал им спуститься на улицу по лестнице, поэтому они решили выбраться через окно.

Как рассказывает Пирстон, Джексон нашел в квартире веревку, привязал ее к кровати и бросил в окно. Женщина спустилась по ней с Уиллоу, мужчина последовал за ними. По словам Пирстон, когда они все оказались на земле, их квартиру заполнил черный дым.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

От огня пострадала и квартира соседа. Чтобы выжить, он спрыгнул со второго этажа и повредил спину. Пирстон отметила, что, хотя пожарные Кенневика быстро потушили огонь, почти все их имущество было уничтожено. По словам пары, у них остались только пижамы, веревка, карабин и собака.

Этот пожар стал четвертым в городе. Его причины пока неизвестны. Представитель пожарной службы лишь обратил внимание на аномальную жару и большое количество сухой травы.

Ранее сообщалось, что житель американского города Бостон Сократ Джозеф спас пожилую соседку из огня и прослыл героем. По его словам, сначала слепая женщина сопротивлялась, но затем приняла помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мародеров обвинили в убийстве начальника военной полиции под Курском. Как они проникают в приграничье и что о них известно?

    Подсчитаны российские регионы с замедлившимся ростом цен на продукты

    Солист Quest Pistols Show обвинил коллег в спонсировании ВСУ

    Россиян научили правильно мыться

    Названа будущая жертва новейшей ядерной крылатой ракеты ВВС США

    Доклад Каллас по Израилю назвали ударом в спину

    Зеленский обсудит со Стармером санкции против производителей «Орешника»

    Саратовский пауэрлифтер побил 11-летний рекорд России в приседании

    Генсек РФС назвал последствия антироссийской пропаганды для украинского футбола

    Россияне выбрали топ-3 маршрута для путешествий по родной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости