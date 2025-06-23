Собака спасла хозяев из пожара

В США собака спасла спящих хозяев от огня

В городе Кенневик, США, пара спаслась из пожара благодаря домашней собаке по кличке Уиллоу. Об этом сообщает Tri-City Herald.

Изабо Пирстон и ее бойфренд Элайджа Джексон мирно спали в квартире, как вдруг их разбудил лай Уиллоу. Сначала хозяева не заметили ничего необычного, но затем выглянули за дверь и увидели пламя. Огонь мешал им спуститься на улицу по лестнице, поэтому они решили выбраться через окно.

Как рассказывает Пирстон, Джексон нашел в квартире веревку, привязал ее к кровати и бросил в окно. Женщина спустилась по ней с Уиллоу, мужчина последовал за ними. По словам Пирстон, когда они все оказались на земле, их квартиру заполнил черный дым.

От огня пострадала и квартира соседа. Чтобы выжить, он спрыгнул со второго этажа и повредил спину. Пирстон отметила, что, хотя пожарные Кенневика быстро потушили огонь, почти все их имущество было уничтожено. По словам пары, у них остались только пижамы, веревка, карабин и собака.

Этот пожар стал четвертым в городе. Его причины пока неизвестны. Представитель пожарной службы лишь обратил внимание на аномальную жару и большое количество сухой травы.

Ранее сообщалось, что житель американского города Бостон Сократ Джозеф спас пожилую соседку из огня и прослыл героем. По его словам, сначала слепая женщина сопротивлялась, но затем приняла помощь.

