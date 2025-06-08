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18:35, 8 июня 2025Из жизни

Мужчина спас из пожара сопротивляющуюся слепую соседку

В США мужчина вытащил из огня слепую соседку несмотря на ее сопротивление
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Boston Fire Department / Reuters

Житель Бостона, США, Сократ Джозеф спас пожилую соседку из огня и прослыл героем. Об этом сообщает Fox News.

Пожарная сигнализация в доме, где жил Джозеф, включилась около 3:30 (по местному времени). Мужчина вспомнил, что дым был такой густой, что приходилось фактически ползти, чтобы не потеряться и не споткнуться. Он спускался с третьего этажа, как вдруг заметил слепую соседку — 79-летнюю Женеву Фуллер. Она пыталась выбраться из пожара, но не понимала, куда идти.

Джозеф сразу решил, что поможет женщине. Он быстро вернулся наверх за телефоном и, используя фонарик, подошел к ней ближе. Мужчина отметил, что поначалу Фуллер сопротивлялась, и ему никак не удавалось вытащить ее из горящего дома. В конце концов, несмотря на упрямство соседки, Джозеф закинул ее на плечо и передал пожарным, с которыми встретился по пути на улицу.

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Фуллер доставили в больницу. Она выжила. Ее сын поблагодарил Джозефа за героизм. Признательность ему выразили и пожарные.

Причина пожара все еще расследуется. Он оставил без дома 14 человек.

Ранее сообщалось, что в американском городе Кливленд 16-летний подросток спас семью из пожара. После героического поступка мальчика один из пожарных предложил ему попробовать в будущем пройти отбор в их команду.

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