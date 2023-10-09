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09:17, 9 октября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс. Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В трех московских аэропортах в понедельник, 9 октября, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В Домодедово задержали вылеты девяти самолетов. Во Внуково тем временем перенесли пять авиарейсов, два — отменили. В Шереметьево задержали четыре рейса.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в октябре летевший из Таиланда в Россию турист напал на впереди сидевшего пассажира с железной вилкой и угодил в полицию. Непредвиденная ситуация произошла на рейсе БангкокМосква. Россиянин Алексей Ф. трижды ударил своего попутчика Андрея С. острым столовым прибором без какой-либо причины. В результате последний получил ссадины мягких тканей спины, плеча и грудной клетки.

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    Фариза Бацазова
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