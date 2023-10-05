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11:11, 5 октября 2023Путешествия

Летевший из Таиланда россиянин напал на попутчика с железной вилкой

Россиянин напал на впереди сидевшего авиапассажира с вилкой и угодил в полицию

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Летевший из Таиланда в Россию турист напал на впереди сидевшего авиапассажира с железной вилкой и угодил в полицию. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Непредвиденная ситуация произошла на рейсе БангкокМосква в среду, 4 октября. Россиянин Алексей Ф. трижды ударил своего попутчика Андрея С. острым столовым прибором без какой-либо причины. В результате последний получил ссадины мягких тканей спины, плеча и грудной клетки.

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По информации источника, дебошир находился в невменяемом состоянии, на устное и письменное предупреждения членов экипажа не реагировал. «С разрешения командира воздушного судна два бортпроводника при помощи пассажиров обездвижили неадеквата, — говорится в сообщении. — Они связали его пластиковыми наручниками и нейлоновым ремнем и отсадили подальше от пассажиров».

По прилете в аэропорт Шереметьево мужчину передали сотрудникам полиции.

Ранее в октябре россиянка в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош в бизнес-классе самолета и отказалась его покидать. 40-летняя пассажирка во время полета из Сочи в Красноярск напилась и начала дебоширить. Сначала она испачкала сиденья, а затем отказалась убирать за собой и нахамила бортпроводникам. Когда воздушное судно приземлилось в аэропорту назначения, женщина наконец уснула.

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    Фариза Бацазова
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