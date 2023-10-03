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14:08, 3 октября 2023Путешествия

Пьяная россиянка отказалась покидать бизнес-класс самолета и попала на видео

Россиянка отказалась покидать бизнес-класс самолета после посадки в Красноярске

Россиянка в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош в бизнес-классе самолета и отказалась его покидать. Видео инцидента публикует Telegram-канал транспортной полиции Сибири.

40-летняя пассажирка во время полета из Сочи в Красноярск напилась и начала дебоширить. Сначала она испачкала сиденья, а затем отказалась убирать за собой и нахамила бортпроводникам. Когда воздушное судно наконец приземлилось в аэропорту назначения, женщина уснула.

Будить пьяную россиянку после посадки прибыли сотрудники местной полиции. Она не сразу поняла, где находится и почему ее выводят из самолета. Женщине пришлось объяснять, что борт сел в Красноярске, однако слова правоохранителей та будто не понимала.

В результате полицейским все-таки удалось вывести дебоширку из самолета. Россиянку доставили в дежурную часть, где она прошла медицинское освидетельствование. «Правонарушительницу привлекли к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения")», — говорится в сообщении.

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    Фариза Бацазова
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