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16:18, 30 января 2024Экономика

В МВФ оценили рост российской экономики

МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2024 году до 2,6%
Пьер-Оливье Гуринша

Пьер-Оливье Гуринша. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша признал, что российская экономика растет лучшими темпами, чем ожидалось. Трансляция брифинга доступна на сайте организации.

«Общая картина определенно такова, что российская экономика растет лучше, чем мы прогнозировали», — заявил он.

В докладе МВФ значительно повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год — до 2,6 процента. Показатель увеличился на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой от 1 октября 2023 года.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что экономика страны может в течение трех-четырех лет обогнать японскую в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности. По его словам, разрыв выглядит не таким большим, а если разница в темпах роста сохранится, то в среднесрочном периоде можно будет говорить об опережении.

10 января сообщалось, что Россия наряду с Мексикой и Китаем оказалась одной из трех стран G20, где в 2023 году выросла реальная заработная плата, сообщалось в ежегодном докладе Международной организации труда о тенденциях в сфере труда.

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